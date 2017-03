Bodyboard Respect - Fotosplino

Velaquí tedes algunhas das imaxes tomadas pola cámara de Ángel Fotosplino este mes no spot máis salvaxe das Rías Baixas e lugar de encontro do bodyboard galego e portugués con grandes riders na auga como Nico Carpio, José Casiñas, Carlos Megino, Hugo Sánchez, Carlos Lorenzo, Facundo Nahuel, e Carlos Romero entre outros. Sen dúbida unha das mellores reportaxes do ano grazas a unha nova perspectiva dende a auga misturada coa grande destreza de Fotosplino. Grazas a Fotosplino por compartir as fotos.