14º Trofeo Concello de Nigran de Surf 2004 - Novalbos Company

Vídeo histórico do Campionato de Surf na praia de Patos no ano 2004 que rematou coa victoria do asturiano David Sastre en surf e o pontevedrés Rubén Deza en bodyboard. Neste documento gráfico publicado por Novalbos Surf Company aparecen grandes surfeiros da nosa costa como Pozas, Rubén Sanmartin, Milo Castelo, Jaji Iglesias, Jamardo, Derick Rey, Oscar Prieto, Martín Rendo, Pipo Domínguez, Nico Pérez e outros.

Tamén aparecen na sección de bodyboard míticos riders como Carlos Viñas, Roberto The Box, Kuko Martín, Patrick Vilán, Pedro Montero, Cristian Pérez e Rubén Carrera.

Fonte da nova: http://novalbos.com

https://www.youtube.com/user/NovalbosSurfShop

https://www.facebook.com/novalbos.wavecompany