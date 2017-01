Chega o primeiro temporal do Inverno

Por fin recibimos o primeiro temporal do Inverno con previsións de ondas de 8 e 9 metros para o xoves e venres con ventos fortes do sur. Como podedes ver nestas imaxes o mar non vai parar de subir ata a fin de semana e imos poder surfear nos spots máis resgardados da nosa costa. Debaixo tedes unha explicación do que vai acontencer grazas a Meteovigo. Mércores 1 de Febreiro

Xoves 2 de Febreiro

Venres 3 de Febreiro

Tedes as mareas en: http://www.meteogalicia.gal/web/predicion/maritima/mareasIndex.action?request_locale=gl

Previsión para todos os días: http://es.surf-forecast.com/maps/Spain/significant-wave-height/6

Pra ver o mar en directo: http://www.camaramar.com/webcams.php