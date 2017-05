Wavegarden Cove - Wave Frequency

Novo vídeo oficial do Wavegarden Cove coa explicación en inglés do elevado número de ondas que poden conseguir en pouco tempo. Como podedes ver no video é posíbel producir ondas cada 8 segundos na piscina experimental pero no novo deseño falan dun tempo de 4 segundos entre dúas ondas. Eles mesmos falan no vídeo de acadar 1.000 ondas por hora. Vídeo oficial de presentanción mundial da nova piscina

Fonte da nova:



https://vimeo.com/wavegarden



http://wavegarden.com/