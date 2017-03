Limpeza de praia en Doniños: 25 de marzo

Desdelacroa - Con esta serán 18 as edicións nas que participamos das Iniciativas Océano de Surfrider Foundation. A deste ano deberiámola organizar esta fin de semana, que era cando, e dentro da campaña, ían ter lugar a maioría das limpezas en Europa. Pero como desde hai uns anos Surfrider permite un calendario máis libre, nós decidimos seguir sendo fieis aos bos costumes, e celebrar a nosa limpeza cando sempre o facemos: o primeiro sábado da primavera, o 25 de marzo. En todo este tempo, 17 anos, ademais de organizar decenas de limpezas, creo que realmente chegamos a entender a magnitude do problema ao que nos enfrontabamos. Hei de recoñecer que, naquelas primeiras limpezas celebradas no ano 2000, non eramos plenamente conscientes da magnitude do problema: entón o único que nos preocupaba era lograr que a praia de Doniños e outras da nosa comarca (organizamos tamén limpezas en San Cristobal e Valdoviño), estivesen limpas. Aos poucos aquela idea inicial foi madurando, crecendo, e grazas a moita da xente que coñecemos, e ao moito lido, entendemos que o que realmente debiamos buscar, ademais de lograr que a praia de Doniños estivese máis limpa (aínda que só fose durante uns días), era transmitir unha mensaxe á sociedade: os océanos están cheos de plástico, e leste é un dos principais síntomas da situación de risco no que se atopa o noso planeta. Era entón, e é urxente agora, reaccionar, para lograr preservar un ecosistema que é fundamental para a vida.



As nosas foron só unas das poucas máis de 9.000 limpezas que Surfrider coordinou desde o ano 1995. A pesar de devandito traballo, cada ano, 8 millóns de toneladas de residuos terminan no océano. Un 80% deles proceden do continente, das cidades, dos pobos. Pero todos os residuos ten unha orixe común: o ser humano. Todos nós, por moi coidadosos que sexamos, estamos a participar na contaminación do océano, polo que tamén é moi importante que xoguemos un papel na súa protección.



É por iso que vos convidamos a que vos unades á limpeza que o Océano Surf Club organiza na praia de Doniños o vindeiro sábado 25 de marzo, a partir das 11:30, na zona de Outeiro. O ano pasado, e dentro da campaña Iniciativas Océano, organizáronse 1.158 limpezas por toda Europa, nas que participaron case 35.000 persoas, e recolléronse preto de 1.400 m3 de residuos. Nova orixinal en: http://desdelacroa.blogspot.com.es/2017/03/citas-limpieza-de-playa-en-doninos-25.html

