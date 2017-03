Nomes da Costa Ártabra: do Roncudo até o Ortegal

Nesta página web Acorunha.gal mostram-se os nomes dados pola gente do mar a diversos acidentes da Costa Ártabra: praias, ilhas, ínsuas, penas, baixos, pontas e cabos, abras e enseadas, esteiros, etc... É um projeto ainda aberto que incorpora nomes procedentes de quatro tipos de fontes: recolha direta de pessoas do mar, nomes já recolhidos noutros projetos similares a este, os já recolhidos na toponímia oficial atual e os recolhidos na cartografia antiga. As diferentes origens marcam-se mediante cores. Para quem gosta das praias e dos baixos onde se produzem as rebentaçons das ondas, também pode ser interessante descobrir os nomes já dados pola gente do mar, nomes que muitas vezes nom aparecem nos mapas ou que som diferentes aos que dam as gentes "de terra". Por exemplo, alguém poderá surpreender-se ao saber que a praia da paróquia ferrolana de Doninhos é conhecida no mar como "praia do Palheiro", ou que a de Sam Jurjo da Marinha o é como "praia de Rios". + info en: http://www.acorunha.gal

