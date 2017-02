A Armada Galega destaca no IV Open Surf & SUP La Yerbabueba ION

Excelentes resultados da Armada Galega no IV Open Surf & SUP La Yerbabueba ION que tivo unhas condicións espectaculares con ondas dun metro e vento perfecto. O waterman Guillermo Carrecedo foi o vencendor de paddle surf, Gony Zubizarreta subcampión en surf Open e Isabel Gundin subcampiona en chicas. Foto superior do Facebook de Gony.

Resultados IV Open Surf & SUP La Yerbabueba ION



Surf Open:

1º Hodei Collazo

2º Gony Zubizarreta

3º Marlon Lipke

4º Vicente Romero



SUP Olas:

1º Guillermo Carracedo

2º Juan de los Reyes

3º Oscar Ruiz

4º Fred Bonef



Longboard:

1º Alberto Fernández

2º Juan Villasante

3º Miguel A. Sampalo

4º Jaime Le He



Féminas:

1º Melania Suárez

2º Isabel Gundín

3º Lorena Batista

4º Julia Gamero



Sub18:

1º Miguel Castrillón

2º Endika Garai

3º Jorge González

4º Adam Warchold La Yerbabuena