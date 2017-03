Ribeira weekend 2017

Os vindeiros días 13 e 14 de Maio vai ter lugar unha nova edición do Ribeira Weekend con probas de descenso en bicicleta, surf e bodyboard. Despois do éxito da primeira edición esperamos poder disfrutar de boas ondas e moito público de novo e pasar unha boa fin de semana no Barbanza. Seguiremos informando..

Video do descenso en bici do ano pasado.

Tedes + info do evento en: https://www.facebook.com/ribeiraweekend