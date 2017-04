Gran resultado de Ignacio Guisasola en Cádiz

Eiquí tedes un novo vídeo dos surfeiros galegos que foron ata Cádiz a competir na primeira proba do circuíto nacional de surf 2017 na praia da Fontanilla. Desde Coruña sairon Chus Guerra, Kike Conde, o seu pai Luis, Sebas e Pablo Montero; e desde Pontevedra Manel e Nachito Guisasola.

O mellor resultado foi pra Ignacio Guisasola que surfeou moi ben, acadando a final en surf open e tamén en sub-18. Pablo Montero tivo mala sorte e non puido pasar de primera ronda.

Máis info e fotos no blog de Pablo Montero: http://www.paulmontana.com/2017/04/copa-de-espana-playa-de-la-fontanilla.html