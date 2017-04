Gony Campión do QS Caparica Primavera Surf Fest

Vídeo oficial WSL coas imaxes das semifinais e final do QS Caparica Primavera Surf Fest que rematou coa primeira victoria importante do ano de Gony Zubizarreta grazas ao bo momento no que se atopa na súa faceta deportiva. Tedes unha crónica feita por Pablo Montero no seu blog:

http://www.paulmontana.com/2017/04/qs1000-en-costa-da-caparica-portugal.html