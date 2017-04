Aberto o prazo de inscripción do Ribeira Weekend 2017

Xa está aberto o prazo de inscripción para a segunda edición do Ribeira Weekend e tamén os horarios definitivos. O sábado 13 de maio a partires das 9 da mañán comezarán as mangas clasificatorias de surf e body. Tamén os entrenos de bike sobre ás 11:00 da mañán coas mangas cronometradas pola tarde. Exhibicion pitufolandia e entrega de trofeos no bar Ventos e A Recoveira a partir das 18:00. Festa GNY rap battle e sesion DJ con regalos no bar Ventos vellos e A recoveira O domingo serán as finais de surf e bodyboard. Logo haberá un asalto no Porto de Corrubedo (pendente ruta de tapas e degustacións) Xa te podes inscribir por mensaxe privada en: https://www.facebook.com/ribeiraweekend