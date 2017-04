Gony novo campión Pro Zarautz 2017

Segunda victoria do ano para Gony Zubizarreta no QS Pro Zarautz 2017 nunha final moi axustada fronte ó surfeiro francés Jorgann Couzinet. Grazas ao gran momento e o alto nivel de surf que está a mostrar Gony gaña a txapela e os 10.000$ en metálico deste evento WSL que tamén gañou no ano 2009.

Gony Campión - Foto: WSL / Poullenot/Aquashot Clasificación Europea Qualifying Series Men's European QS Top 5: 1 - Gony Zubizarreta (ESP)

2 - Jorgann Couzinet (FRA)

3 - Vasco Ribeiro (PRT)

4 - Pedro Henrique (PRT)

5 - Jonathan Gonzalez (CNY) Women's European QS Top 5: 1 - Carol Henrique (PRT)

2 - Justine Dupont (FRA)

3 - Garazi Sanchez-Ortun (EUK)

4 - Camilla Kemp (PRT)

5 - Peony Knight (GBR) Tedes máis información en: http://www.worldsurfleague.com/posts/250727/gony-zubizarreta-carol-henrique-win-2017-pro-zarautz