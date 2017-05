Inscríbete no Ribeira Weekend 2017

Inda estás a tempo de te inscribir no Ribeira Weekend que vai ter lugar este 13 de Maio na praia de Seráns con probas de surf e bodyboard. Prezo: Surf Open 15 euros e Bodyboard Open 15 euros. Surf Féminas, Surf Junior e Bodyboard Junior 10 euros. En caso de competir en dúas categorías 20 euros. Transferencia Bancaria ata o Xoves 11 de Maio na conta de; Caixabank - ES74 0133 1840 2542 0000 3329 XUÑÓ SURFING CLUB Concepto: Nome e apelidos e categoría.

Comprobante a Venees 12 publicaremos mangas e horarios

Tedes + info do evento en: https://www.facebook.com/ribeiraweekend