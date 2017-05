Chega o Noroeste Pro!!

Benvidos á primeira edición do Noroeste Pro, do 9 ao 11 de xuño na Coruña, un evento que aspira a ser un referente do surf en Europa, que se celebrará na Coruña con motivo do 20 aniversario da Federación Galega de Surf e que formará parte da Liga de Surf. Un evento internacional con cadros competitivos para surfeiros galegos, nacionais e internacionais e que será sen dúbida o pistoletazo de saída da temporada estival. Un formato motivador para os asistentes e os competidores. Unha Copa de Galicia e un Open Surf Contest con importantes premios en metálico en xogo. Ademais durante a semana previa á competición deportiva organizaranse charlas con referentes como Kepa Aceiro, Vicente Irisarri, Gony Zubizarreta, Milo Castelo e Victor Iván Pombo ou Francisco "Galo" Francesena. Obradoiros e test de táboas de surf coas mellores marcas, a gala da FGS e o Festival musical The Rest Place Fest. Benvidos ao Noroeste Pro! Prezo inscripción 35€ + info en: www.noroestepro.com