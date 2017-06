Velaquí temos unha fermosa galería de Fotos do Open de Surf Esteiro de Xove 2017 que foi un éxito de participación e que arrexuntou a moitos míticos surfeiros da Mariña de novo. Moi bo ambiente e organización grazas a Nacho do Surf Café Esteiro e tamén a Federación Galega de Surf. Fotos: Jose Angel Niño Martinez.

En breves publicaremos os resultados e a crónica oficial. Namentres tedes toda-las fotos en:

https://www.facebook.com/JoseAngelNino/media_set?set=a.10209495135959227.1073741832.1351100191&type=3

Moitas grazas a Jose Angel Niño Martinez por compartir as súas fotos connosco.