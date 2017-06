Confirmada a praia do Orzán para o Nororeste Pro

ATENCIÓN IMPORTANTE! Xa temos praia confirmada para a competición. O campionato Nnoroeste Pro desenvolverase na PRAIA DO ORZÁN e a hora de inicio é o venres ás 10:00 h coa Copa Galicia de Surf. O sábado e o domingo teremos o evento Noroeste Pro con pro surfers de alto nivel como Marlon Lipke, Gony, Vicente Romero, Lucía Martiño e outros.. Tamén festival de música o sábado no Playa Club e zona de mercado no paseo do Orzán. Tedes + info actualizada no seu Facebook Noroeste Pro