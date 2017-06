Arranca o Campionato de Surf de España en Doniños

Hoxe comeza o Campionato de España por Autonomías 2017 na praia de Doniños e organizado pola FES. As seleccións autonómicas que finalmente competirán no #CESURF2017 son: Galicia, Canarias, Cantabria, Asturias, Andalucía e a nova competidora Murcia. O CESurf2017 completa as súas inscricións e alcanza unha cifra histórica que supera os 300 deportistas. Confírmase a lista definitiva de todos os inscritos para este Campionato de España de Surf 2017 e o éxito é rotundo con 332 participantes. Tedes toda a info en: http://cesurf.es