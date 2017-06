Bo ambiente no primeiro día de surf en Doniños

A ferrolá praia de Doniños deu o pistoletazo de saída a unha semana de surfing nos que se decidirán os novos campións de España. A xornada de onte congregou na area ás seleccións autonómicas de 6 comunidades entre as que este ano debutaba unha nova. Ás xa habituais Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria e Galicia sumouse unha nova competidora, a selección de surf de Murcia.

As primeiras eliminatorias ofreceron un alto nivel de surfing no que se puido gozar de espectaculares actuacións como a dos canarios Luís Díaz, en surf open masculino, e Sara Rivero, en Bodyboard Sub 18 feminino, que sumaron para o seu equipo as puntuacións máis altas do día. Luís surfeó unha onda puntuada con 10 puntos e Sara unha de 9.25 puntos. Outro dos destacados foi David Pérez Miranda, Bodyboard Sub14 Masculino, que realizou a combinación de ondas máis alta cun total de 16.75 puntos que serviron para que os canarios póñanse á cabeza da competición.



Durante a mañá celebrouse o Media Day ao que asistiron diferentes medios de comunicación para coñecer un campionato de surf desde dentro. Esta actividade deixou a visita das medallistas olímpicas en vela Sofía Toro e Ángela Pumariega. Ambas fixeron un bautismo de surf xunto con dous dos representantes do patrocinador do evento A liga4Sports. Selección Galega de Surf e Bodyboard - Foto: Twitter Isa Gundín

A xornada pechouse coa tradicional mestura de areas nas que cada selección achega os grans das súas praias para formar unha colorida e única estampa nun recipiente de cristal que lucirá todos estes días na carpa principal do #CESURF2017.



Hoxe decidirase o campionato de España de equipos autonómicos e a partir das 9:00 am saltarán á auga os primeiros competidores.



Durante os 7 días que durase o evento poderanse seguir en directo todas as probas do nas redes sociais oficiais do campionato:



Twitter:@fesurfing_

Instagram: @fesurfing_

Facebok: https://www.facebook.com/fesurfing