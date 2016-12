Crónica do 25º Trofeo Concello de Nigrán de Surf Open

Novalbos - Este sábado concluíu en augas de Patos, cos mellores 60 surfeiros vindos de toda Galicia, a última proba do circuíto Galego de surf 2016, que organizaba o Clube Patos, o Concello de Nigran e a Federación Galega de Surf. O de patos é o campionato máis veterano do circuíto galego, o primeiro en organizar foi no ano 1990 e desde entón non paramos, chegando este ano á 25 edición, polo que se converteu nunha referencia dentro do mundo do surf a nivel nacional, e para os surfeiros galegos unha cita obrigada do inverno nas Rías Baixas.

Esta última proba do circuíto en Patos tivo lugar na xornada do sábado con moito publicou e bo tempo , aínda que as ondas, como sempre, foron as auténticas protagonistas neste campionato, ondas de excelente calidade e tamaño. De feito este campionato foi aprazado até en 3 ocasións para facer coincidir as condicións únicas de vento e forza do mar, para que funcione unha das mellores ondas da península, o Pico de Patos, debido sobre todo ao seu fondo de roca, rompe sempre no mesmo sitio e un surfeiro experimentado sácalle á onda o máximo de manobras, ademais de ser moi atractivo para a vista dos afeccionados que se acheguen a Patos.

Un dos mellores días do ano que non quixeron desaproveitar os surfeiros locais que foron convidados pola organización para que a festa do surf galego fose total, e é que desde primeira hora da mañá o PICO de Patos bombeaba ondas de 1 metros con forza que iría perdendo ao longo do día pero que non desluciu o espectáculo e que souberon aproveitar os surfeiros que se desprazaron até o areal Nigranense, despois de moitas e moi duras mangas clasificatorias, na categoría feminina a surfeira local Cris Iglesias impúxose nunha axustadísima final á ferrolá e sempre favorita Isa Gundín que ao cabo foi a gañadora do Circuíto Galego 2016

Nas categorías masculinas de surf OPEN e MASTER por primeira vez neste campionato leva as dúas o surfeiro profesional ERIC REBIERE coñecido no mundo do surf por baixarse ondas xigantes, Eric Rebiere fixo un surf moi fluído, moi seguro, cosendo a onda a manobras e iso que Martín Cortijo non llo puxo nada fácil nunha final OPEN que non lla arrebatou por unha decimas e tamén en parte favorecido por que os máximos favoritos para darlle guerra nesta final open, os locais Milo Castelo e Jaji Iglesias se auto eliminaron cunha interferencia entre eles en semifinais. Xa na categoría Master aínda que Milo Castelo téntouno, Eric foi moi superior e proclamouse por primeira vez gañador da proba de Patos. Martin Cortijo quedou gañador do circuíto 2016 na categoría OPEN e Alberto Raimunde foi o gañador do circuíto 2016 na categoría MASTER

Este ano ademais como novidade, púidose seguir por streaming en directo desde do sofá da túa casa e desde calquera parte do mundo, todo o campionato por internet a través da páxina da Federación Galega de Surf



CLASIFICACION FINAL DA PROBA DE PATOS

SURFMASTER



1º ERIC RIBEIRE

2º MILO CASTELO

3º JAJI IGLESIAS

4º YAGO CHAMORRO

SURFOPEN



1º ERIC RIBEIRE

2º MARTIN CORTIJO

3º JUAN FERNANDEZ

4º PABLO MONTERO

SURF FEMININO



1º CRISTINA IGLESIAS

2º ISA GUNDIN

3º GABRIELA SERNA

4º LAURA SOTO



Gañador CIRCUÍTO galego 2016 categoria Open

Martin Cortijo

Gañador CIRCUÍTO galego 2016 categoria Master

ALBERTO RAIMUNDE

Gañador CIRCUÍTO galego 2016 categoria Feminina Open

Isa Gundin

RESUMEN

Campionato: Circuíto Galego Open de surf. Proba puntuable para ou Circuíto Galego2016

Modalidades: Surf masculino OPEN E MASTER e feminino OPEN

Día: sábado 10 de decembro 2016.

Lugar: praia de Patos (Nigran-Pontevedra)

Organiza: Patos Surf Club, Concello de Nigran e Federación Galega de Surf.

Colabora:Deslizatesurfclub , Pikevo , Manualboards , Artflex , Thesurfeirospiratas , Yatecomere , Rockfm , Machete , Foam , Ultramarinosdespachodelsurfing , Xunta de Galicia e Novalbos wave company.

Crónica grazas a Novalbos Wave Company