Os días Domingo 30 de abril e luns 1 de Maio vaise celebrar a 1ª Proba Junior de surf e bodyboard na praia de Patos no Concello de Nigrán. Xa vos podedes inscribir na web da Federación Galega de Surf. SURF



Sub 12 mixto

Sub 14 feminino

Sub 14

Sub 16 feminino

Sub 16

Sub 18 feminino

Sub 18



BODYBOARD



Bodyboard Sub 16

Bodyboard Sub 18 Fonte da nova: http://fgsurf.org/novas/circuito/805-proba-junior-de-surf-bodyboard-praia-de-patos-concello-de-nigran.html