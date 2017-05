Campionato Surf Patos 2017 Final Sub16 e Sub18

Velaquí tedes o vídeo resumo das finais de surf Sub16 e Sub18 no pasado Campionato Junior do circuíto galego de surf celebrado esta fin de semana na praia de Patos. Un vídeo grazas a Sebas Bamonde. Resultados das categorías:



SURF SUB 12



1º ALEJO FERREIRO

2º SEBASTIÁN BAMONDE

3º MARTÍN FERNANDEZ

4º SAMUEL MARTÍNEZ



SURF SUB 14 CHICAS



1º PILAR VIANA

2º CANDELA VILARIÑO

3º CARLA GONZÁLEZ

4º JUDITH SOTO



SURF SUB 14 MASCULINO



1º SEBASTIÁN BAMONDE

2º MANUEL FERNÁNDEZ

3º ALEJO FERREIRO

4º PAUL BONEIL



SURF SUB 16 CHICAS



1º LOLA BERMÚDEZ

2º CARLOTA BARRERAS

3º CARLOTA CARAMELO

4º JUDITH SOTO



SURF SUB 16 MASCULINO



1º QUIQUE CONDE

2º MANUEL FERNÁNDEZ

3º JORGE SUÁREZ

4º PEDRO SUÁREZ



SURF SUB 18 CHICAS



1º LOLA BERMÚDEZ

2º MARTINA ÁLVAREZ

3º CARLOTA BARRERAS

4º OLGA CARPIO



SURF SUB 18 MASCULINO



1º SAÚL CARRERA

2º BORJA MALVAR

3º IGNACIO GUISASOLA

4º QUIQUE CONDE



BODYBOARD SUB 16



1º BRUNO MARTÍN

2º RAÚL VILA

3º UNAY AMENEIROS

4º IAGO BERTALO



BODYBOARD SUB 18



1º BRUNO MARTÍN

2º RAÚL VILA

3º JAVIER FIDALGO

4º JAVIER M. PANTÍN

5º UNAY AMENEIROS