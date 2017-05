Crónica e Fotos do Campionato Junior de Patos

FGS - O domingo daba comezo a 2º proba do Circuíto Galego junior na Praia de Patos, Nigrán. O domingo foi a quenda para a modalidade de bodyboard tanto a categoría sub16 como a sub 18, en surf foi a quenda para os máis maiores desta modalidade, sub18 masculino, sub18 feminino e tamén sub16 masculino. A xornada empezaba con vento cruzado bastante forte e con ondas de aproximadamente medio metro e acabou con ondas dun metro pasado, a choiva e o sol sucedíanse constantemente e o vento foi cesando a medida que avanzaba o día. As mellores condicións de ondas déronse coa marea alta coincidindo co inicio e co final da xornada. O nivel dos competidores foi moi alto, víronse mangas moi rifadas con continuos cambios de posición e decidíndose quen pasaba as semifinais practicamente sobre o son da bucina. En Sub18 feminino a vitoria foi para Lola Bermúdez impóndose ante os seus rivais durante toda a final. As finais das categorías sub 16 e sub 18 masculino estiveron moi rifadas con constantes cambios de posición durante toda a manga con puntuacións moi igualadas entre todos os finalistas, pero sempre hai un gañador e así se proclamou Quique Conde campión en sub 16 masculino . Na categoría sub 18 Saúl Carreira levou o primeiro posto durante os últimos minutos xa que foi unha final moi apertada na que as puntuacións dos 3 primeiros clasificados quedaron en décimas de diferenza. Na modalidade de Bodyboard o ferrolán Bruno Martín fixo dobrete levándose a vitoria na categoría sub 16 e en sub 18. O luns foi a quenda para os máis pequenos, o sol e as ondas acompañáronnos durante todo o día, as condicións de ondas estaban mellor que o día anterior xa que o vento desaparecera, á primeira hora houbo ondas de case un metro e a medida que avanzou a xornada o tamaño foi baixando ata o medio metro. De novo Lola Bermúdez levou a vitoria, pero esta vez na categoría sub16 feminino. En sub 14 masculino Sebastián Bamonde proclamouse campión mentres que en sub 14 feminino Pilar Viana ,local da praia, fíxose co primeiro posto. Na categoría sub 12 mixto Afasto Ferreiro levou a vitoria. Resultados das categorías:



SURF SUB 12



1º ALEJO FERREIRO

2º SEBASTIÁN BAMONDE

3º MARTÍN FERNANDEZ

4º SAMUEL MARTÍNEZ



SURF SUB 14 CHICAS



1º PILAR VIANA

2º CANDELA VILARIÑO

3º CARLA GONZÁLEZ

4º JUDITH SOTO



SURF SUB 14 MASCULINO



1º SEBASTIÁN BAMONDE

2º MANUEL FERNÁNDEZ

3º ALEJO FERREIRO

4º PAUL BONEIL



SURF SUB 16 CHICAS



1º LOLA BERMÚDEZ

2º CARLOTA BARRERAS

3º CARLOTA CARAMELO

4º JUDITH SOTO



SURF SUB 16 MASCULINO



1º QUIQUE CONDE

2º MANUEL FERNÁNDEZ

3º JORGE SUÁREZ

4º PEDRO SUÁREZ



SURF SUB 18 CHICAS



1º LOLA BERMÚDEZ

2º MARTINA ÁLVAREZ

3º CARLOTA BARRERAS

4º OLGA CARPIO



SURF SUB 18 MASCULINO



1º SAÚL CARRERA

2º BORJA MALVAR

3º IGNACIO GUISASOLA

4º QUIQUE CONDE



BODYBOARD SUB 16



1º BRUNO MARTÍN

2º RAÚL VILA

3º UNAY AMENEIROS

4º IAGO BERTALO



BODYBOARD SUB 18



1º BRUNO MARTÍN

2º RAÚL VILA

3º JAVIER FIDALGO

4º JAVIER M. PANTÍN

5º UNAY AMENEIROS Tedes + fotos do evento en: Jota Foto Surf https://www.facebook.com/Jotafotosurf/photos/?tab=album&album_id=1287162358068925