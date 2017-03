Conversas surfeiras con Marcos Heinrich

Velaquí tedes unha pequena conversa que tivemos con Marcos Heinrich, un dos free surfers máis auténticos da nosa costa e amante das ondas grandes. Quixemos falar con Marcos pra coñecer cousas da súa vida, experiencias e viaxes e este foi o resultado. Marcos Heinrich retratado por Martín Rendo Cóntanos un pouco como foron os teus primeiros contacto co mar e cando?



Te lo contaría si me acordase jejeje me he criado en Ancoradoiro, un lugar mágico, rodeado de mar, y de siempre, me recuerdo chapoteando y feliz dentro del agua. Empecé haciendo body, pero mira si fue pronto que no me acuerdo de la primera vez. En cuanto al surf, ya lo había probado alguna vez suelta con alguna tabla vieja que traía algún veraneante, pero no fue hasta que Luis Otero aparecio con la que sería mi primera tabla, ahí fue cuando todo cobró forma, tendría unos 11 años.

Entubando back side. Foto: Rodri Porcelli Fotos grazas a Betty En que ano comezaches a competir o como foron os teus primeiros resultados?



Pues competir nunca fue mi prioridad, siempre me gustó mas coger olas buenas con buenos amigos. Pues mi primer campeonato siempre lo recordaré, lo que no me acuerdo es a que edad, creo que sobre los 15 ó 16 años... fue en Rio Sieira, y la verdad es que el campeonato creo que bastante mal pero le gané la expresion session a Gony! no me digas como pero si.... tengo la avioneta (el trofeo) encima de mi armario. Foto: Alicia

Podes facernos un resumo dos teus resultados deportivos?



Pues no me acuerdo mucho, pero estos son los que recuerdo más importantes, ya os digo que nunca fueron una prioridad:



2016: Suplente selección galega.

2015: 3º puesto prueba del circuito galego Patos.

2014: 3º puesto prueba del circuito galego Rio Sieira. 4º puesto y mejor ola, I Open Yerbabuena playa de Barbate.

2013: 3º puesto campeonato galego Soesto. 3º puesto prueba del circuito galego Razo.

2012: 5º Puesto prueba de circuito galego Pantín. 1º puesto prueba del circuito galego Patos. 4º puesto ranking circuito galego.

2011: 5º puesto prueba del circuito galego Pantín.

2010: 2º puesto CAV Surfing proyect y Ganador de la expresión sesión. Cal é a túa onda preferida pra surfear?



Hay muchas que ocupan un lugar importante pero quizás Lariño siempre le ganará a todas, por todos los miedos que me hizo superar, por todo lo que me enseñó... para bien y para mal.... me ha dado los mayores subidones de adrenalina que he vivido hasta hace poco, pero también me ha provocado la peor lesión hasta el momento y me ha dado sustos importantes. Es la que me crió... y asi salí de revirado...



Consideras que tes moita sorte por vivir e surfear na Costa da Morte?



Mucha! Esto es mágico, y deberíamos cuidarlo y conservarlo más... Natural tube rider

Todavía quedan secrets spots ou é algo do pasado?



Quedan, quedan...



Como ves o surf actual na túa zona e o nivel dos novos surfeiros máis xóvenes?



El nivel está subiendo, hay mas afición y empiezan a aparecer niños que están enganchados y miran al mar como yo recuerdo mirarlo. Ahora hay uno que destaca por aquí, tanto por su surf como por su permanente sonrisa. Tuvimos la suerte de poder contar con él para el equipo de Bowltash Surfboards, se llama Bruno Martínez, y si sigue así de motivado, dará mucho de que hablar (aunque sea un pequeño gamberro).

Foto: Jaime

Recoméndanos un par de viaxes e lugares que te impresionasen.



Pues no he viajado tanto como me hubiera gustado pero despues de verano eso va a cambiar. Sin duda Indonesia y Australia no pueden estar fuera de vuestros planes.



Que plans tes para este ano: viaxes e competición?



Pues competir lo que pueda, coger las olas más grandes que pueda por nuestra costa, siempre que me lo permitan los medios y los estudios. Y en cuanto a los viajes, acabaré en Junio de estudiar, y no tengo nada claro la verdad pero creo que voy a empezar por donde pueda vivir en chancletas y coger buenas olas.



Foto: Jens Wilhem Agora podes engadir o que te pete e queiras comunicar aos nosos lectores.



Pues no tengo mucho que deciros la verdad... solo que disfrutéis de la magia de este deporte, de como emociona y relaja, y de como puede hacer que tu vida sea más plena. Un saludo a todo el mundo. HAKUNA MATATA!