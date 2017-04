Conversas surfeiras con Martín Cortijo

Velaquí tedes unha pequena conversa que tivemos con Martín Cortijo, un surfeiro da Coruña, que destaca pola súa potencia e visión na auga. A pesar da súa xuventude é un referente do surf galego e sempre anda na procura das mellores ondas pola Costa da Morte e Ferrolterra.

Cóntanos un pouco como foron os teus primeiros contactos co mar?



Fue cuando tenía 8 años en la Playa de Cabedelo, en Viana do Castelo. Era mi primer año de veraneo allí y en el camping no paraban de subir y bajar la pasarela de la playa surfistas, windsurfistas, etc... Yo flipaba con aquel espectáculo y con las tablas que llevaban, entonces decidí probarlo y mi madre me llevó a una clase express de windsurf porque era nuestro último día allí, la verdad es que no me entusiasmó mucho y le dije que quería probar surf clásico.

Así aterricé en una clase de la federación “tu primera ola”, en Pantín. Recuerdo perfectamente la sensación que tuve al pillar las primeras olas de pie, fueron 7 y fue un flipe. Creo que aún ahora no he vuelto a tener esa sensación con una ola. Desde aquel momento me enganché totalmente al surf. Con más o menos 10 años empecé a ir los fines de semana con Luis Otero, que me transmitió cuál es realmente la esencia de este deporte: disfrutar al máximo. Da igual que nivel tengas, para mi el mejor surfista es el que mejor se lo pasa.



Cal é a túa onda preferida de Galicia pra surfear?



La verdad es que no tengo una ola preferida. Hay muchas que me encantan, como la ría de Foz, Doniños, San Jorge. Me vienen muy buenos recuerdos a la cabeza de bañazos por Ferrolterra cuando entrenaba con Occy, creo que di un gran salto en competición y en mi surf gracias a él. Es sin duda la mejor zona de Galicia cuando funciona, pero también es cierto que cuando está bueno bueno, se suele petar. Yo creo que una de mis favoritas es Nemiña por el sitio, el buen rollo que hay y también porque cuando está bueno parece Indonesia.



Consideras que tes moita sorte por vivir e surfear na zona da Coruña?



Creo que tengo muchísima suerte de vivir aquí. Coruña es una ciudad muy completa, tiene de todo y además está situada en un lugar intermedio de la costa gallega por lo que en hora y media como máximo estás en cualquier playa de Galicia. A veces deseo escaparme porque siempre apetece explorar otros lugares pero cuando vuelvo es una sensación increíble porque Galicia tiene algo mágico que ningún otro lugar tiene.

En que ano comezaches a competir o como foron os teus primeiros resultados?



Empecé a competir a los 14 años, mi primer Gallego fue en Sabón. Ese mismo año me apunté a la Vieja Escuela donde entrené y perfeccioné mi surf sobretodo en aspectos técnicos y competitivos. Además, conocí a un gran grupo de amigos que nos vemos siempre en la playa.

Podes facernos un resumo dos teus resultados deportivos?



Mis resultados más importantes son: campeón gallego del ranking Junior 2014 y campeón gallego Junior y Open del campeonato Gallego 2014, campeón del ranking nacional junior 2014, primero Luso-Galaico 2014 y campeón gallego del ranking Open 2016. También guardo un gran recuerdo de algunas rondas que pasé en el circuito europeo Pro junior y en especial una ronda que pasé y por poco la segunda en el Pantín Classic 2015.



Falanos un pouco das túas táboas de surf e quiver actual.



Hace poco estaba surfeando con una JS Monsta 3 en 5'10'' que me iba prácticamente en todo tipo de olas. ¡La pena fue partirla! Ahora tengo una Semente 6,2 modelo Black Gony y una JS Forget Me Not en 6'0'' (en olas buenas voy cubierto jeje) y ahora me va a llegar una DHD DX1 modelo Jack Freestone en 5'10'' que tengo muchas ganas de probar.

Todavía quedan secrets spots na túa zona ou é algo do pasado?



Sí, siempre hay alguno.... jejeje..

Como ves o surf actual na túa zona e o nivel dos novos surfeiros máis xóvenes?



Veo a un par de chavales que destacan bastante y que ya compiten, pero también creo que el surf está perdiendo su esencia, lo veo demasiado profesionalizado, demasiado serio en algunos aspectos. Yo creo que la clave para sacar buenos surfistas es buscar un equilibrio. Y tampoco estaría de más que la Federación apoyase los esfuerzos de los surfistas jóvenes. Sin ese apoyo, es difícil que salga una generación de surfistas con proyección.



Recoméndanos un par de viaxes e lugares que te impresionasen.



No he viajado todo lo que me gustaría, pero aún así he tenido la suerte de ir a Francia, Portugal, Canarias... Recomendaría sin duda, Las Landas; es un lugar muy bonito con miles de picos buenos, a poco que te muevas tienes baños épicos solo con tus amigos.

Que plans tes para este ano: viaxes e competición?



Si te digo la verdad, aún no lo tengo totalmente claro. Ahora mismo estoy entrenando con Eric Rebiere e imparto clases de iniciación y de perfeccionamiento en Prado Surf Escola. Es probable que en verano vaya a visitar a mi amigo Rayito a Nicaragua, pero en el tema campeonatos no tengo nada decidido aún. Lo que tengo claro es que tengo que estar en forma para lo que venga, así que sigo con la preparación física en El Centro Pilates, para estar lo más fit posible.



Agora podes engadir o que te pete e queiras comunicar aos nosos lectores.



No tengo mucho más que añadir, únicamente para los chavales que quieran mejorar su surf que la clave es pasárselo bien, creo que es lo más importante que uno debe de buscar en este deporte sea freesurfing o competición!!

Boas ondas ;)

Martín surfeando os seus spots habituais no 2014