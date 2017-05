Chus Naverán deixa o seu posto de Director Técnico da FGS

Mediante a presente publicación informamos o cesamento do noso director técnico Jesús María Guerra Naverán do seu cargo, así como de responsable dos diferentes departamentos federativos. Desde a súa entrada na anterior xunta directiva como seleccionador cunha nova proposta no programa, así como logo dirixindo e coordinando os diferentes matices dos departamentos federativos deu lugar ao que definen o actual proxecto federativo nas formacións, circuítos, selección e outras propostas, proxectos, algúns que chegaron á Asemblea sen poder levar a cabo. Así como a súa achega burocrática e administrativa en canto a relacións coas diferentes administracións e regulacións nos últimos 3 anos. Jesus María decide apartarse da asociación federativa para centrar as súas enerxías nos seus deportistas así como nos seus proxectos privados. Desde a federación, a presidencia, seleccionador, responsable de competición e regulamento asumirán as súas funcións.



A Federación quere agradecer o labor profesional, desempeño levado a cabo durante todos estes anos e queremos seguir contando con el, na medida do posible como asesor externo da nosa realidade deportiva e federativa.



Atentamente, o presidente.



Román Diez Presidente da FGS Fonte da nova:

http://fgsurf.org/novas/comunicados/806-cese-director-tecnico.html