Michel Bourez vence en Pipeline

Michel Bourez é o novo campión do Billabong Pipe Masters 2016 despois de facer un gran campionato pasando todas as súas mangas con tubos espectaculares e un surf potente. A final tivo poucas ondas pero suficientes pra puntuar máis que Kanoa Igarashi, a sorpresa do evento, que eliminou a Jordy Smith e Kelly Slater entre outros.



