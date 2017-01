Gony Z Series Portugal 2016

Unha nova edición Gony Z Series 2016. Surf con Gony Zubizarreta nas praias do norte de Portugal e posterior charla para os asistentes cun brindis na nosa Academia do Mar. Os protagonistas do evento son Saúl Carrera, Pablo Gorgojo, Jorge Suárez, Jerome y Paul Boneil, Borja Malvar, Diego Núñez, Ángel Pozas, Iñaki Arenas, Jorge Pernas, Joss De Boss, Moncho Varela, Michi Gómez, Iván Rodríguez, Jaji, Fabio e moitos máis amigos.

Este clinic foi organizado de xeito gratuito por 'La Conservera del Surf' e Jaji Iglesias.

Tedes a crónica enteira e máis fotos en: Éxito das Gony Z Series & La Conservera del Surf

+ info en: https://www.facebook.com/laconserveradelsurf