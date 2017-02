Surf en Samil - ADFoto

Velaquí tedes unhas fermosas imaxes feitas por ADFoto este mes na praia de Samil, no Concello de Vigo, que rompe no esteiro do río Lagares. Sen dubida unha onda moi fotoxénica, con forza e rápida pero tamén un dos spots máis contaminados polos verquidos ilegais da nosa costa. Riders: Germán, Oscar, David e outros.. Tedes toda-las fotos da sesión en: https://www.facebook.com/antdfotos

Tamén o podes seguir no seu Instagram ADFoto

Moitas grazas a Toño por compartir estas fotos na nosa web.

