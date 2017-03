Rocky Day - Fotosplino

A semana pasada tivemos a sorte de pasar un día na Costa con boa xente na auga disfrutando de boas condicións de mar e vento para unha das ondas máis fotoxénicas do sur de Galicia. Os riders habituais de F3 acercáronse a este pico pra buscar tubos na segunda sección con moi bos resultados. Fotos Nico Carpio no tubo e Edgar nun take off ao límite.

