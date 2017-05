Día épico na Costa da Morte - ADFoto

Velaquí tedes as fotos da histórica sesión deste mes nunha onda no corazón da Costa da Morte que puidemos disfrutar en directo na compaña de amigos e locais na auga durante todo o día. Na primeira parte do baño destacou o local Dani co seu longboard baixando varias bombas, logo o coruñés Rodri Porcelli mostrou un gran control dos tubos e tamén o vigués Óscar Prieto que disfrutou como un neno pequeno.

Costa da Morte Perfection

Rodri Porcelli

Óscar Prieto

Rodri

Un dos mellores tubos do día Photo grazas a:





Moitas grazas a Toño por compartir estas fotos na nosa web.

