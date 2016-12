Nadal Solidario con Patos Surf Escola - 23 de Decembro

Patos Surf Escola - Chegan os famosos Papa Noeis surfeiros de Patos!! Este ano celebraremos a chegada do Nadal o vindeiro venres 23 de decembro ás 11h. Iremos á auga a surfear cun gorro de papa Noel e ao acabar uns doces do Nadal e colacao ben quentiño. Este ano colaboramos cos servizos sociais de Nigrán. Pedimos a cada participante que asista a esta xornada que traia 1Kg de alimento. A poder ser non perecedoiro (pasta, arroz, legumes, etc.). Tamén pode ser cacao, leite, doces do Nadal. Calquera alimento será ben recibido.

Esperámosvos a todos e dámosvos as grazas por anticipado polo voso apoio a esta causa. Colaboran Novalbos e Concello de Nigrán.

+ info no seu Facebook: https://www.facebook.com/patos.escola