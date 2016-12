Volven as Gony Z Series de "La Conservera del Surf"

Este venres 30 de decembro, Gony Zubizarreta compartirá como cada ano toda a súa experiencia connosco. Pola mañá un free surf pola zona e pola tarde unha charla de tecnificación na escola. Comentando os seus bos resultados no WQS, entre moitos outros temas que poremos sobre a mesa. Despois haberá sorteos e un brinde en familia.

100% gratuíto! Simplemente esencia de surf na Academia do Mar.



Para máis información:



Tlf: 648 669 729

E-mail: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo Web: http://laconserveradelsurf.com