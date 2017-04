ADDICTIØN na Coruña - 28 de Abril

Este venres día 28 de abril presentamos ADDICTIØN, a nosa aventura de surf no Ártico, en Lle Tavernier (A Coruña) a partir das 20:30h. Despois do bo recibimento que tivo en Barcelona, esperamos pasárnolo igual de ben aquí. Ademais, haberá exposición e venda de fotos da viaxe. Non cho perdas!