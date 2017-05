Orzán Market - 10 e 11 de Xuño

Os vindeiros días 10 e 11 de Xuño podedes pasar polo mercado que vai ter lugar na praia da Orzán dentro das actividades do Noroeste Pro e da celebración do 20 aniversario da Federación Galega de surf.

O horario é de 11h da mañán a 21h da noite. Prexo 50€. Os interesados en montar un posto no mercado podedes enviar un email a notodoelpescadoestavendido[@]gmail.com. Prazas limitadas. Tedes info actualizada no Facebook de: Notodo Elpescado Estavendido