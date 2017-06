Hoxe charla con Gony Zubizarreta e Vicente Irisarri na Coruña - Noroeste Pro

Lembrade que hoxe ás 19.00h, dentro do programa de actividades do Noroeste Pro, no Salón de Actos de Monelos de A Coruña, Gony Zubizarreta Moya e Vicente Irisarri, mellor surfeiro galego de todos os tiempos e o fundador do Pantin Classic respectivamente, compartirán as súas experiencias connosco nunha mesa redonda sen precedentes. Esperámosvos! Tedes mais info actualizada no seu Facebook: Noroeste Pro