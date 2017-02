Novos vídeos de Abel Lago en Sudáfrica

Velaquí tedes os dous novos vídeos de Abel Lago con imaxes da súa chegada a Sudáfrica e a fermosa casa na que se aloxa na compaña de varios amigos italianos e Roberto Ricci, dono e fundador de da marca RRD. No segundo vídeo podedes ver o material que vai testar e compartir as experiencias deste gran soul surfer. Podedes seguir os novos episodios no canle de Youtube de Abel Lago.

Facebook de Abel Lago: https://www.facebook.com/abel.lago.3