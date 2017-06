Addiction - Artic Surf Project

Addiction é un proxecto de foto e vdeo sobre surf, unha viaxe no Ártico en busca de Ondas, aventura e incribles paisaxes nun dos lugares máis fríos de Europa. Seis amigos de diferentes lugares, diferentes idades e diferentes habilidades xuntáronse para vivir unha experiencia brutal e con este vídeo queren mostrar o lonxe que pode chegar a paixón polo que fan. Surfeiros:

Pablo Montero @paul_montana

Pablo Prego @elprepu

Pablo Bordas @pablobordas

Photography and Original Idea: Nicolás Pina nicopinacalvin.com @nicopinacalvin

Video and edit: Marta Guillén & Eider Walls martaguillendiaz.com @martagdiaz @eiderwalls Seguinte >