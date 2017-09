Cristian Pérez novo campión Luso Galaico de Bodyboard 2017

Gran noticia da victoria de Cristian Pérez no Luso Galaico 2017 de Boyboard nunhas condicións radicais con ondas de máis de dous metros e series pasadas este pasado domingo na praia de Arda en Afife. Deste xeito o rider vigués acada unha wildcard, recibida da man de Iain Campbell, actual líder do rank mundial da APB, pra competir na proba do mundial Viana World Bodybard Championship que comeza este xoves en Afife e que vai contar coa presenza dos grandes bodyboarders mundiais. Este evento foi organizado polo Surf Clube de Viana. O segundo, terceiro e quarto lugar do pódio de BB Open foron respectivamente para Marco Vieira, Pedro Machado e Bruno Martin. Fotos: Surf Clube de Viana