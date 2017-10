Iain Campbell novo campión en Afife!

Surf Clube de Viana - O surafricano Iain Campbell e o Junior canario Lionel Medina foron os grandes vencedores do Viana World Bodyboard Championship 2017, que terminou o pasado domingo na Praia da Arda, en Afife. Esta proba rexistrou condicións excelentes ao nivel de ondas, o que contribuíu para os bodyboarders de top mundial daren espectáculo en augas vianenses. O excelente traballo da organización tamén foi destacado por todos os intervenientes. Terry McKenna, tour manager da APB, afirmou que esta foi a mellor competición que Viana xa organizou até ao momento. Vídeo oficial do día final de competición Iain Campbell venceu o francés Pierre Louis-Costes na final da categoría Men, cimentando, así, a súa posición no liderado no actual ránking mundial. O surafricano obtivo 13,5 puntos mentres o francés sumou 7,4 nesta proba organizada polo Surf Club de Viana (SCV) e pola APB World Tour. "Estou moi feliz por volver a gañar aquí! A única forma de mellorar a miña posición na carreira polo título mundial era gañar este evento. A organización ten sido incríbel! Eu quero agradecer a todos os que estiveron envolvidos porque foi un evento fantástico", dixo o gran vencedor deste ano e tamén da etapa de 2016. Promete que se houber proba en Viana para o ano, el estará.

Uri Valadão (BRA) e Lewy Fennigan (AUS) subiron ao terceiro e ao cuarto lugares do pódio. Dave Hubbard, oito veces campión na categoría de dropknee, tamén estivo en grande destaque na proba, facendo a mellor onda da etapa (9,25). O canario Lionel Medina foi o gran vencedor na Pro Junior World Tour, ao derrotar na final Noah Capdeville (FRA) cunha diferenza de 6,25 puntos, seguidos por Ethan Capdeville (FRA) e por Joaquim Soto (CHI).

"Organización moi boa e competición moi boa. Aínda non consigo explicar o que sinto, mais estou moi feliz. Nunca pensei que estaría a competir na APB. Mais grazas a familiares e a amigos estou aquí", dixo Lionel Medina.



Terry McKenna, tour manager da APB, afirmou que esta foi a mellor competición que Viana xa organizou até o momento. A estrutura, a webcast, o equipo e todo o que estaba relacionado co evento ten sido incríbel. Quero felicitar o SCV e todos os envolvidos polo fantástico evento. Este ano, tivemos algunhas ondas moi desafiantes e algunhas ondas incríbeis. Penso que este é o mellor ano de Viana. Engadindo "nós temos un lugar nos nosos corazóns para esta cidade porque foi o local de nacemento da Pro Tour como a coñecemos hoxe. Nós adoramos volver acá, a cidade e o Concello apoian moito a competición e a calidade é probabelmente a mellor do mundo. Temos planes para, o próximo ano, talvez pasar o concurso para un nivel máis alto".



Diogo Marques, xuíz vianense da APB, tamén fai un balance moi positivo da proba. "Ao nivel de organización, foi máis unha edición que probou a capacidade do SCV para organizar eventos desta grandeza. Penso que é opinión xeral que o SCV superouse unha vez máis e organizou, se non a mellor proba, unha das mellores do Circuíto Mundial. En termos de competidores, tivemos os mellores do mundo nas augas de Viana, unha vez máis, a mostrar o seu valor e o valor das nosas ondas que poden baterse con calquera onda do circuíto".



Para o presidente da dirección do SCV, João Zamith, "o fairplay entre os atletas, dentro e fóra da auga, merece destaque. Destaco tamén a gran participación que obtivemos, cerca de 70 inscritos, e a calidade das ondas. Foi un gran evento deportivo na cidade. Conseguimos pór Viana, unha vez máis, no mapa. Todos os elementos da organización están de parabéns por conseguiren facer a diferenza".



En paralelo, decorreu a Semana Europea do Deporte #BEACTIVE, iniciativa da Comisión Europea cofinanciada polo programa Erasmus+. Esta, que foi unha das iniciativas con maior adhesión en Portugal, proporcionou a 572 alumnos, oriundos de 26 clases de 12 escolas de Viana do Castelo, experiencias únicas: asistiren a unha competición mundial; contactaren con bodyboarders profesionais de referencia mundial; e practicaren deporte e outras actividades na praia.



O havaiano Mike Stewart, que foi unha estrela durante todo o campionato, considera que a Semana Europea do Deporte en Viana foi moi importante e unha referencia tanto para os mozos como para os atletas. "Fiquei orgulloso coa cantidade de nenos e mozos que participaron nas actividades da Semana Europea do Deporte. Incluír os nenos nas actividades é excelente, pois é o que fai isto todo funcionar. Fiquei moi entusiasmado por ter aquí tantas nenos e por partillar con elas o meu coñecemento".



O Centro de Alto Rendemento de Surf de Viana do Castelo serviu de base loxística ao campionato e de base de adestramento aos atletas participantes na proba vianense. Iain Campbell e Pierre-Louis Costes, os grandes finalistas na categoría Men, foron dous dos atletas que pernoitaram e adestraron no CAR Surf. Neste espazo tamén se realizou a 1st Bodyboard Performance Clinic. Co tema "Como atinxir o éxito no bodyboard", contou coa participación de: Mike Stewart, Iain Campbell, Pierre-Louis Costes e Sócrates Santana.



Resultados Open

1º- Iain Campbell (RSA)

2º- Pierre Louis Costes (FRA)

3º- Uri Valadão (BRA)

4º-Lewy Fennigan (AUS) Resultados Open Pro Junior 1º- Lionel Medina (CAN)

2º- Noah Capdeville (FRA)

3º- Ethan Capdeville (FRA)

