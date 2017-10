Nazaré Pro 2017 Day 2 Highlights

Resumo do acontecido onte na praia do Norte en Nazaré coas mellores ondas e imaxes das primeiras rondas de competición de triais. Os que lograron pasar aproveitaron ao máximo as condicións case perfectas para o descanso na praia, e os que non puideron sacar proveito delas. Cristián Pérez, o mellor bodyboard galego, meteuse en cuartos xunto a Alex Sebastián de Euskal Herria. Debaixo podes seguir a competición en directo: + info en: https://apbtour.com/2017/10/high-tide-stop/



