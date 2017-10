Copa Galicia de Bodyboard - 14 de Outubro en Doniños

Este sábado 14 de Outubro vai ter lugar na praia de Doniños a Copa Galicia de Bodyboard con categorías DropKnee, Sub-16, Sub-18 e Open. Podedes facer a vosa inscrición ata este xoves 12 ás 10.30h. Categorías bodyboard: Bodyboard Sub 16



Bodyboard Sub 18



Bodyboard OPEN



DROPKNEE (mínimo de 8 inscritos, no puntuable Copa de España)



PREZO:



Junior:



15 € / categoría para os competidores que asistan “con técnico” ESCOLAS OFICIAIS FGS*



25 € / categoría para os que asistan “sen técnicos” CLUB / SEN CLUB*



* Recorden que se debe abonar tantas inscricións como categorías nas que se compita.



Open:



25€ /categoría para os competidores que pertenzan a un club oficial da FGSurf*



30€ / categoría para competidores que asisten sen club oficial da FGSurf*



* Recordade que se debe abonar tantas inscricións como categorías nas que se compita. Tedes + info na web da FGS: http://fgsurf.org/novas/circuito/840-copa-galicia-de-bodyboard.html

