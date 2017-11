Esta fin de semana non deixes pasar a Limpeza de praias 2017

De novo podedes participar nunha limpeza simultánea de varias praias galegas esta fin de semana. Esta acción ambiental quere chamar a atención sobre a falta de limpeza e protección dos nosos areais e van particpar centos de voluntarios. Se queres axudar podes buscar no mapa a túa praia máis cercana e ver os horarios e persoas de contacto.

Localización das praias, entidades participantes e contactos para a limpeza simultánea de praias 2017



As Furnas (Porto do Son)

Area Maior (Muros)

Langosteira (Fisterra)

Os Muíños (Muxía)

Baldaio (Carballo)

As Catedrais (Ribadeo)

Tanxil (Rianxo)

Area da Cruz (O Grove)

Caranza (Ferrol)

Panxón (Nigrán)

Arnado (Moaña)

Ladeira (Baiona)

Sada (Sada) + info en: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1m_J1CMfehFZuRj8xuBGlKcYLTxddqw44

