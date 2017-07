Falta un mes para o Rock&Long 2017

Xa falta menos para unha nova edición do Festival Rock&Long 2017 que vai ter lugar na praia de Montalvo, nas Rías Baixas, e no que imos poder ver aos mellores shapers da nosa terra e escoitar grandes bandas de rock no Kannion Bar. O evento arrancará o venres 29 de Setembro ás 19:30 coa presentación do evento e as mangas do campionato e un concerto de rock con Los Lombardi e Santos Morcegos. O sábado 30 de Setembro terá lugar o comezo da competición ás 9:00 horas. A entrega de premios será ás 20:00 no Kannion Bar acompañdos das bandas Dead Wood e True Mountains. O Domingo 1 de Outubro haberá bautismos de surf para nenos da asociación N.e.en@s, test de pranchas dos shapers presentes no Festival e sesión vermuth con Family Folks. Prezo da inscripción 20€ con bocata e churrasco e camisola do Festival. Este evento está organizado polo Kannion Bar, Zorlak Surfboards e Concello de Sanxenxo. Tedes + info e contacto en: https://www.facebook.com/Rocklong-Festival