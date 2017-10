Galería de Fotos do Rock&Long 2017 - Jorge Touriño

Velaquí tedes unha escolma das mellores fotos realizadas por Jorge Touriño a pasada fin de semana no Rock&Long 2017 na praia de Montalvo. Tres días de festa e boas ondas con moita música e que rematou coa victoria do xoven rider coruñes Iago Formosel, do equipo TSP. Rock and Roll e boa comida no Kannion Bar grazas a Toño. Na praia non faltaron os fotógrafos locais como Jorge Touriño e Benito Oliveira que sempre están presentes neste evento.

O evento rematou co sorteo de varias pranchas de surf e longboards grazas a Zorlak, Iron Mountain e Boris Bugarski en axudas da Asociación Neenos de Sanxenxo. Tedes todas as fotos no Facebook de Jorge Touriño https://www.facebook.com/jorge.tourino/media_set

Este evento está organizado polo Kannion Bar, Zorlak Surfboards e Concello de Sanxenxo. https://www.facebook.com/Rocklong-Festival