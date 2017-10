Rock&Long 2017 - Octavio Mazza

Un novo vídeo do Rock&Long 2017 con imaxes captadas pola cámara de Octavio Mazza con moita calidade. Ritmo, música, ondas, hangtens e moi bo ambiente foron as constantes nun evento de formato pequeno pero moi grande e auténtico no mundo galego do Longboard. Unha oportunidade pra ver os mellores surfeiros de nove pés en ondas rápidas e moi pegados á beira da praia. + vídeos de Octavio Mazza en: https://vimeo.com/user2806986

Seguinte >