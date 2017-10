Ondalonga en fotos - Quique Seijo

Velaquí tedes as primeiras fotos do Ondalonga 2017 que tivo lugar no Pedrido o pasado sábado e que contou coa asistencia dun cento de surfeiros que acudiron á chamada da organización pra surfar a onda máis longa da costa galega. Todas as fotos de Quique Seijo e Pilar Pita. Sen dúbida un éxito de ondas, bo ambiente e irmanamento da tribo galega dos nove pés.



Podedes ver a galería completa no Facebook de Quique Seijo en: https://www.facebook.com/quique.oteroseijo/media_set?set=a.1717120971634057.1073741838.100000085112669

En breves publicaremos o vídeo do evento!

