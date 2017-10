II Clinic de Longboard Ultramarinos

Aviso a navegantes con embarcacións de 9 pés ou máis, achégase a visita de dous mestres, Ricardo Fdez Palomeque, subcampión de Europa, e Miguel Sampalo Bishop, un dos mellores noseriders do país, os vindeiros días 4 e 5 novembro, e a oportunidade de aprender deles moito, pero moito moito, sobre longboard. Tanto se non tes nin idea de surfear coma se te fas un hangten cos dedos das mans, esta é a túa oportunidade de mellorar. Non te quedes sen praza!! Tedes + info en: https://www.facebook.com/events/142994126320610

