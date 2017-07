Noroeste Pro por Non Stop People

Non Stop People estivo presente no Festival de surf Noroeste Pro en A Coruña entrevistando aos surfeiros, staff e personas de gran relevancia no mundo do surf de Galicia e España. Coa colaboración das imaxes de Matias BBK: @matiasbbk. Música por: JJ Grey Mofro - Ol' Glory. Tedes máis vídeos en:

https://vimeo.com/nonstoppeople