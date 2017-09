Galería de Fotos do II Rufo's Tribute

Velaquí tedes as primeiras fotos do II Rufo's Tribute celebrado onte na praia do Orzán grazas a Quique Otero Seijo que estivo presente nesta homenaxe aos pioneiros do surf na cidade da Coruña. Moita asistencia de surfeiros e pranchas antigas na area, música, amizade moi bo ambiente nun evento diferente e especial grazas á excente organización de Lobos de Mar Surf Club. Podes ver todas as fotos no Facebook de Quique Otero Seijo en: https://www.facebook.com/quique.oteroseijo

Organizado por: https://www.facebook.com/Lobos-de-Mar-Surf-Club-1219349708188231/