Martina Álvarez nova campiona Luso Galaica de Surf 2017

Martina Álvarez, a nova promesa do surf galego, proclamouse campiona de surf Luso Galaica 2017 este pasado domingo na praia do Cabedelo, en Viana do Castelo. Este excelente resultado da ferrolá está acompañado do segundo posto de Cristina Rey e terceiro de Alba Love. A surfeira portuguesa Raquel Vale, do Surf Clube Viana, completou o podio. O Surf Clube Vianan agradece o apoio da Fundação do Desporto, da Câmara Municipal de Viana do Castelo, da Federação Portuguesa de Surf, da Federación Galega de Surf, da Quiksilver, Roxy e Viana Segura. Fotos: Surf Clube de Viana - Tó Mané